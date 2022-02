Bali reabre ao turismo internacional

A ilha permite agora voos de todo o mundo, após abertura em outubro apenas a uma lista limitada de países (China, Japão, Coreia do Sul, Dubai e Nova Zelândia).



A ilha ainda impõe requisitos aos visitantes, que devem ser vacinados e dispostos a passar cinco dias em quarentena, num dos cinco hotéis ou seis barcos designados pelo Ministério do Turismo da Indonésia.



Em 2019, Bali acolheu 16 milhões de visitantes, em contraste com 4 milhões em 2020 e 1,5 milhões em 2021.



A abertura de Bali, onde o turismo representa 54% da sua economia, é também dificultada pela situação pandémica, com um pico de infeções atribuído à variante Ómicron na Indonésia, que registou quase 18.000 novas infeções na quarta-feira, contra 300 por dia no início de janeiro.



Pelo menos 53,6% da população indonésia recebeu o calendário completo de vacinação covid-19, de acordo com o Nosso Mundo em Dados.



Bali junta-se a outros lugares no Sudeste Asiático que também estão a tentar atrair o turismo internacional.



A Tailândia está aberta ao turismo desde 1 de fevereiro sem quarentena, e as Filipinas irão seguir o exemplo a partir do dia 10 deste mês.



Na semana passada, a Indonésia concordou com Singapura em abrir duas das suas ilhas, Batam e Bintan, a visitantes da cidade-estado asiática, a cerca de 50 quilómetros das ilhas da província indonésia de Riau, embora os turistas sejam obrigados a permanecer em certos hotéis.