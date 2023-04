Ban Ki-moon faz visita surpresa a Myanmar

A televisão estatal birmanesa MRTV avançou na segunda-feira à noite que Ban, vice-presidente da iniciativa internacional de paz The Elders (Os Anciãos), reuniu-se na capital, Naypyidaw, com o líder da junta militar, o general Min Aung Hlaing.

De acordo com a MRTV, os dois dirigentes trocaram opiniões sobre a situação em Myanmar numa discussão descrita como amigável, positiva e aberta. Ban encontrou-se ainda com os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros birmaneses.

A televisão disse que Ban, que chegou ao país no domingo, acompanhado de uma pequena delegação, deixou Myanmar na segunda-feira, após as reuniões.

Um funcionário da embaixada da Coreia do Sul em Naypyidaw, que pediu para não ser identificado, disse à agência de notícias Associated Press que a visita de Ban foi organizada pela The Elders, sem qualquer envolvimento de Seul.

A iniciativa internacional de paz conhecida como The Elders foi fundada pelo antigo presidente sul-africano Nelson Mandela em 2007, num grupo que também inclui o antigo presidente colombiano Juan Manuel Santos.

O porta-voz da junta militar, o major-general Zaw Min Tun, disse ao serviço de língua birmanesa da BBC que Ban se encontrou ainda com o antigo presidente Thein Sein.

A televisão pública britânica avançou que Ban não se reuniu com Aung San Suu Kyi, que está presa desde que o seu governo eleito foi deposto pelo exército em fevereiro de 2021.

Em março, a ONU indicou que mais de três mil civis foram mortos, 1,3 milhões foram forçados a fugir das suas casas e 16 mil foram presos desde o golpe.

A lista de presos políticos inclui Aung San Suu Kyi, de 77 anos, líder de facto do governo deposto.

O golpe militar pôs fim a uma década de transição democrática e mergulhou o país numa espiral de violência e numa semianarquia.