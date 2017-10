Partilhar o artigo Bancada do PLP tem "luz verde" para atuar politicamente -- Presidente do terceiro partido timorense Imprimir o artigo Bancada do PLP tem "luz verde" para atuar politicamente -- Presidente do terceiro partido timorense Enviar por email o artigo Bancada do PLP tem "luz verde" para atuar politicamente -- Presidente do terceiro partido timorense Aumentar a fonte do artigo Bancada do PLP tem "luz verde" para atuar politicamente -- Presidente do terceiro partido timorense Diminuir a fonte do artigo Bancada do PLP tem "luz verde" para atuar politicamente -- Presidente do terceiro partido timorense Ouvir o artigo Bancada do PLP tem "luz verde" para atuar politicamente -- Presidente do terceiro partido timorense

Tópicos:

Fretilin [Frente Revolucionária, Questionado, Reconstrução Timorense CNRT Libertação Popular PLP, Xanana Gusmão,