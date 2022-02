Banco alimentar português ajuda mais de duas dezenas de famílias em Londres

O aumento do preço do gás, da eletricidade e da comida está a empurrar muitas famílias para os bancos alimentares. Os correspondentes da RTP em Londres, visitaram o banco alimentar do Centro Português de Kennington, no sul da capital inglesa. Ali, duas vezes por semana, mais de 25 famílias, de várias nacionalidades, recebem socorro.