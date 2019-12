Banco Europeu de Investimento investiu mais de 3 mil milhões de euros em África em 2018

2018 foi um ano recorde nos investimentos do BEI em África: mais de 3 mil milhões de euros em financiamento para projectos no continente. Os números não se vão repetir este ano mas África continua a representar uma fatia importante do investimento do BEI fora da Europa.