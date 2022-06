Banco Mundial aprova financiamento extra à Ucrânia

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, afirmou que mais apoio está a ser "fornecido à Ucrânia face à guerra em andamento".

O executivo não explicou se os novos fundos são um donativo ou um empréstimo.

Com este novo financiamento, o Banco Mundial já disponibilizou cerca de 3,7 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia.

De acordo com as próprias estimativas do banco, a economia ucraniana deve encolher para metade este ano, como resultado da invasão russa.