Banco Mundial avisa que pandemia pode empurrar 60 milhões para "pobreza extrema"

A pandemia da Covid-19 já provocou um aumento do número de desempregados em milhões por todo o mundo e, o que extingue todo o progresso alcançado no alívio da pobreza nos últimos três anos”, alertou Malpass na terça-feira, citado pela BBC

O Banco Mundial define por “pobreza extrema” viver com menos de 1,90 dólares por dia.

“Milhões de meios de subsistência foram destruídos e os sistemas de saúde estão sob pressão em todo o mundo”, sublinhou o presidente do Banco Mundial.Na terça-feira, o Banco Mundial anunciou em comunicado que pretende apoiar financeiramente os países mais pobres a responder à crise económica, social e sanitária deixando a promessa de disponibilizar 160 mil milhões de dólares.Dos 100 países, 39 estão na África subsaariana e "quase um terço dos projetos são destinados a países frágeis e afetados por conflitos, como o Afeganistão, Chade, Haiti e Níger", lê-se ainda no comunicado.No entanto, o presidente do Banco Mundial considera que esta ajuda não será suficiente. “”, disse Malpass, revelando-se frustrado com o atraso dos credores comerciais no alívio da dívida aos países mais pobres:“Fiquei um pouco frustrado com o ritmo lento. Os credores comerciais ainda estão, de um modo geral, a receber pagamentos dos países mais pobres e é necessário que haja um movimento mais rápido”.O Banco Mundial uniu esforços com o Fundo Monetário Internacional (FMI) na formulação de uma estratégia que permita aos países mais pobres solicitar um alívio da dívida nos pagamentos de empréstimos em dívida aos membros do G20 até ao final deste ano.O presidente-executivo do banco JP Morgan, Jamie Dimon, considera que a pandemia deve servir como um “alerta” para construir uma sociedade mais justa.





“Tenho uma esperança fervorosa que iremos usar esta crise como um catalisador para reconstruir uma economia que cria e sustenta oportunidades para muito mais pessoas, especialmente aquelas que foram deixadas para trás durante muito tempo”, disse Dimon.