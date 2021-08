Banco Mundial congela ajudas financeiras ao Afeganistão

Desde 2002 o Banco Mundial garantiu mais de quatro mil milhões de euros para projetos de desenvolvimento no Afeganistão. Arrecadou cerca de 11 mil milhões para o Fundo Fiduciário de Reconstrução do país, que administra.

Na calha para 2021, estão 680 milhões de euros de reembolsos.







Segundo o porta voz da organização financeira, enquanto não forem claros os planos dos talibãs para governar o Afeganistão, o Banco Mundial suspende os pagamentos.







"Suspendemos os reembolsos em nossas operações no Afeganistão e estamos a monitorizar e avaliar de perto a situação de acordo com nossas políticas e procedimentos internos" anunciou um porta-voz do banco, citado na BBC.





O banco, para além ter os olhos postos na transição governamental, mantém o contacto constante com a comunidade internacional.





"Continuaremos a consultar de perto a comunidade internacional e os parceiros de desenvolvimento. Junto com nossos parceiros, estamos a explorar maneiras de permanecermos engajados para preservar os ganhos de desenvolvimento conquistados nos últimos 20 anos e continuar a apoiar o povo do Afeganistão."

A preocupação maior assenta no impacto que política talibã terá no "desenvolvimento do país, especialmente para as mulheres".



Paralisação à vista

O Banco Mundial não foi a única entidade externa a suspender o financiamento de projetos no Afeganistão, desde que os talibãs assumiram o controlo do país.







Na semana passada, o Fundo Monetário Internacional congelou mais de 340 milhões em reservas de emergência de moeda alocada ao Afeganistão. Em causa está a legitimidade de um futuro governo liderado por talibãs.







A Casa Branca também congelou os ativos do Banco Central do Afeganistão que estão depositados nos EUA, não sendo disponibilizados aos talibã. O banco afegão tem mais de sete mil milhões de euros em reservas, a maioria em solo americano.







O Afeganistão pode enfrentar uma paralisação devido, tanto a cortes da ajuda externa como a sanções económicas aplicadas ao desempenho dos talibã no governo.





De acordo com dados do Banco Mundial/CIA World Factbook referentes a 2020, o Afeganistão é considerado um dos países mais pobres do mundo.





A esperança média de vida é de 53 anos.