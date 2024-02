Banco Mundial prevê que Timor-Leste cresça 4,1% em 2024

O Banco Mundial considera também que o aumento do orçamento nas despesas de capital e de investimento em infraestruturas, previstos no Orçamento Geral do Estado para 2024, deverá "impulsionar ainda mais o crescimento".

O crescimento económico de Timor-Leste desacelerou em 2023 para 2,3% devido à transição política, após a realização das eleições legislativas.

Em relação à inflação, o Banco Mundial prevê que diminua em 2024, face aos 8,3% registados em 2023, devido à "moderação nos preços mundiais das matérias-primas" e à "estabilização das condições de segurança alimentar a nível mundial".

A instituição de Bretton Woods considera, contudo, que a medida do governo de diminuir os "impostos especiais sobre o consumo de açúcar" e o tabaco, para "aliviar as pressões sobre os preços", pode "minar os esforços destinados a aumentar a arrecadação de receitas e controlar o consumo de bens que têm efeitos negativos para a saúde".

No relatório, o Banco Mundial refere que o crescimento das exportações pode "enfrentar desafios" devido à dependência do café como principal produto de exportação.

Nesse sentido, recomenda o desenvolvimento de setores alternativos, que possam "garantir um cenário económico mais equilibrado e resiliente, essenciais para sustentar o crescimento da economia de Timor-Leste".

O relatório alerta também para os riscos que podem afetar o crescimento, incluindo os fenómenos meteorológicos, que podem perturbar as importações de arroz, base alimentar dos timorenses, e o aumento dos preços dos alimentos e da energia.

As flutuações do dólar americano, moeda que Timor-Leste utiliza, podem também afetar as receitas comerciais e o custo de vida local, refere o Banco Mundial.