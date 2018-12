Banco Mundial reserva 200 mil milhões para a emergência do clima

RTP03 Dez, 2018, 12:06 / atualizado em 03 Dez, 2018, 12:09 | Mundo

A quantia colocada à disposição pelo grupo, equivalente a 176,6 mil milhões de euros, será destinada ao apoio na criação de novos métodos de ação que permitam alcançar as metas para 2021/2025.



No comunicado do Banco Mundial são apontadas as metas do plano para 2021/2025, que representa “um impulso significativo para a adaptação e resiliência”. A melhoria das previsões climatéricas e a criação de sistemas de alerta antecipado para ajudar países em desenvolvimento são alguns dos objetivos delineados.



Jim Yong Kim, presidente do grupo Banco Mundial, reforçou que “as alterações climáticas são uma ameaça existencial para os mais pobres e vulneráveis”.



“Estamos a fazer um esforço para fazer mais e mais rápido no clima e pedimos à comunidade global que faça o mesmo. Trata-se de encarregar países e comunidades de construir um futuro mais seguro e mais resistente às alterações climáticas”, afirmou o presidente do grupo.

Causas e consequências

O investimento para o combate é repartido, sendo que 100 mil milhões de dólares provêm do Banco Mundial e o restante valor resulta do financiamento por parte da Corporação Financeira Internacional, da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos e de capital privado.



Kristalina Georgieva, diretora executiva do Banco Mundial, realça que o montante permitirá investir em técnicas de agricultura que visem proteger o ambiente, na gestão sustentável da água e redes de segurança social.



“Temos de combater as causas, mas também adaptar-nos às consequências que são mais dramáticas para as pessoas mais pobres do mundo”, comentou Kristalina Georgieva.



O anúncio do investimento do Banco Mundial no combate às alterações climáticas enquadra-se na semana inicial da COP24, a 24ª conferência da ONU para o clima, que decorre até 14 de dezembro em Katowice, na Polónia.