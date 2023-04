Banco russo com sede em Budapeste deixa o país após sanções dos EUA

"Devido às sanções dos Estados Unidos e à inclusão do IIB na lista do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros, o banco está atualmente privado da sua capacidade de realizar operações financeiras", afirmou a instituição em comunicado.

O texto acrescenta que, depois da saída de capitais húngaros do IIB, "o banco começou a transferir as suas operações e funções da sua sede na Hungria para a Rússia".

O embaixador dos Estados Unidos em Budapeste, David Pressman, anunciou no dia 12 de abril que o país irá sancionar três membros do conselho do IIB.

"Preocupa-nos que o governo húngaro continue a manter laços estreitos com a Rússia e a apoiar a máquina de guerra russa por meio de vários canais económicos", disse Pressman.

Um dia depois do anúncio dos Estados Unidos, o governo húngaro anunciou a sua saída da instituição.

O International Investment Bank mudou a sua sede de Moscovo para Budapeste em 2019.

Uma declaração do Tesouro norte-americano indicou que o banco "permite à Rússia aumentar a sua atividade dos serviços de informações na Europa, abre a porta ao Kremlin para a sua influência em atividades malignas na Europa central e nos Balcãs ocidentais e pode servir como um mecanismo para a corrupção e finanças ilícitas, incluindo a violação de sanções".