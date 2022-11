Bancos multilaterais lançam Aliança para Infraestruturas Verdes em África

"A Aliança angaria até 500 milhões de dólares [486 milhões de euros] de capital para a preparação e desenvolvimento de projetos em fase inicial, com o objetivo de aumentar a capacidade bancária do projeto e gerar até 10 mil milhões de dólares [9,72 mil milhões de euros] em oportunidades de investimento para o setor privado", lê-se no comunicado difundido por várias instituições que patrocinam o projeto.

"A missão da Aliança é angariar capital significativo para acelerar a transição justa e equitativa de África para as emissões líquidas zero, tendo dois objetivos estratégicos: gerar uma sólida carteira de projetos transformadores financiáveis, e catalisar o financiamento à escala e rápido para as infraestruturas africanas", acrescenta-se ainda no comunicado.

Os quatro pilares de atuação da Aliança serão a Preparação e Desenvolvimento de Projetos, a Classificações de Projetos, o Cofinanciamento e retirada de risco e os Investidores Institucionais.

O objetivo da Aliança é angariar até 500 milhões de dólares para fornecer capital para o desenvolvimento de projetos em fase inicial, que poderão evoluir para até 10 mil milhões de dólares de investimentos em infraestruturas verdes, mobilizados a partir de uma combinação de coinvestimentos, cofinanciamento, mitigação de riscos e financiamento misto fornecido pelos membros da Aliança.

Os setores prioritários da Aliança são energia, transportes, água e saneamento, infraestruturas de saúde, de banda larga e infraestruturas urbanas e rurais, acrescenta-se ainda no comunicado.

Os promotores da iniciativa são o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), o Africa50, a União Africana, a Agência de Desenvolvimento da União Africana, o Banco Europeu de Investimento, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, a Agência Francesa de Desenvolvimento, a Fundação Rockefeller, a Agência de Comércio e Desenvolvimento dos EUA, o Centro Global de Adaptação, o Grupo de Desenvolvimento de Infraestruturas Privadas e o Fórum de Investidores Africanos Soberanos.