Bandeira da Suécia hasteada na sede da NATO

A cerimónia será marcada por declarações do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e do primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson.Na quinta-feira, em Washington, o governante sueco entregou o instrumento de acesso à NATO, formalizando a entrada do país como 32.º membro da organização.A adesão da Suécia à NATO, desencadeada pela invasão russa da Ucrânia e conseguida após dois anos de intensas negociações, ocorreu após a Hungria – um dos aliados, a par da Turquia, que colocou os maiores obstáculos – ter aprovado no parlamento e ratificado o protocolo de adesão de Estocolmo.