Bangladesh. Incêndio em prédio faz 70 mortos

Mário Aleixo - RTP21 Fev, 2019, 06:09 / atualizado em 21 Fev, 2019, 06:09 | Mundo

As autoridades locais confirmaram este número de vítimas à agência Reuters.



O responsável do corpo de bombeiros e defesa civil admite que o número de vítimas possa subir à medida que prosseguem as buscas.



O incêndio, que deflagrou durante a noite num edifício que servia também de depósito de produtos químicos e propagou-se a várias casas.



"Pelo menos 70 pessoas morreram. Ainda não temos a certeza quanto ao número de feridos", disse à agência noticiosa um porta-voz do serviço de incêndios da capital, Mahfuzur Rahman.



Várias pessoas, incluindo crianças, ficaram gravemente feridas e foram transportadas para vários hospitais da capital do Bangladesh.



O desastre ocorreu perto de Nimtoli, onde 124 pessoas morreram em 2010 devido a um incêndio semelhante que teve origem numa fábrica de produtos químicos.