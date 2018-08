Bangladesh. Polícia detém manifestantes que incentivaram violência

RTP10 Ago, 2018, 20:59 / atualizado em 10 Ago, 2018, 21:00 | Mundo

Daca esteve paralisada durante nove dias devido aos protestos. Milhares de estudantes manifestaram-se nas ruas da capital após as mortes de dois jovens atropelados por um autocarro em alta velocidade.O Governo de Bangladesh alargou na segunda-feira a cinco anos a pena máxima de prisão para condutores negligentes.





Os protestos, que começaram por ser uma demanda por maior segurança nas estradas, transformaram-se numa manifestação de frustração contra a corrupção e a impunidade do Governo.



O passado sábado foi o dia mais crítico, culminando em confrontos entre polícia e estudantes. De acordo com a France Presse, 115 estudantes ficaram feridos com balas de borracha disparadas pelos agentes.





Os ânimos intensificaram-se ainda mais depois de ativistas pró-Governo terem entrado em confrontos com os estudantes, chegando a deixar alguns feridos.

Perante este cenário, os alunos começaram a partilhar uma lista nas redes sociais com nomes, números telefónicos e endereços de locais seguros – uma forma de se ajudarem mutuamente a fugir à polícia.





“Se alguém precisar de abrigo perto de Jigatola ou Dhanmondi, venha para minha casa”, escreveu um estudante nas redes sociais. “Por favor, encontrem abrigo. A situação está a piorar”, escreveu outro jovem.

Polícia detém manifestantes

“Este é um momento muito assustador”

A ação policial durante os protestos captou a atenção internacional, com o Governo do Bangldesh a ser criticado pela ONU, EUA, e grupos de Direitos Humanos.

Mahmudun Snabi , um dos manifestantes, revela que muitos estudantes estão agora em pânico: “A polícia está à procura e a prender as pessoas por partilharem as notícias. Este é um momento muito assustador para todos nós. Nunca ninguém testemunhou algo assim em tão grande escala”.





Motoristas defendem-se

Khurshid Alam é motorista de um autocarro particular em Daca e faz turnos de 17 horas, três dias por semana: “Eu começo a dirigir às 6h00 da manhã e continuo até às 23h00”.







O condutor de 45 anos defende que os motoristas são injustamente responsabilizados pela taxa elevada de acidentes no Bangladesh, afirmando que são sobrecarregados e mal remunerados.

Cerca de quatro mil pessoas morreram em acidentes rodoviários no Bangladesh em 2017 e 2.350 nos primeiros sete meses deste ano.

Numa altura em que os protestos perdem força, os estudantes temem agora as consequências do Governo.As mensagens partilhadas nas redes sociais de organização e divulgação dos protestos estão a ser investigadas pela polícia do Bangladesh e constituem elementos de prova para apreensão, segundo a lei de segurança digital que vigora no país. Os agentes procuram contas que espalharam rumores com o objetivo de incentivar os protestos.O ministro dos Assuntos Internos do Bangladesh, Asaduzzaman Khan Kamal, disse que o processo de identificação está a decorrer. Deixou o aviso de que “ninguém será poupado, sejam estudantes, professores ou líderes políticos”.O vice-comissário da polícia de Daca, Nazmul Islam revelou, em declarações à France Presse, que as autoridades investigaram cerca de mil contas do Facebook que consideram ter sido usadas para incentivar a violência durante os protestos. Até agora, a polícia do Bangladesh prendeu 12 ativistas. “Esperemos que nos próximos dias mais pessoas sejam presas”, afirma Islam.Alguns dos detidos alegaram nas redes sociais que quatro raparigas foram violadas e dois manifestantes foram mortos durante o auge das manifestações, no sábado. O vice-comissário da polícia de Daca afirma que os rumores levaram à “destruição de 382 veículos, incluindo oito veículos da polícia, entre os quais alguns foram queimados”.“Cerca de mil pessoas ficaram feridas e 45 agentes ficaram em estado grave”, acrescenta Islam.Segundo noticia, a partir da noite de domingo algumas mensagens e fotos partilhadas no grupo de Facebook criado pelos estudantes envolvidos nos protestos foram eliminadas. Começaram por desaparecer as publicações de um dos jovens, instalando o pânico entre os estudantes que não percebiam o que estava a acontecer.“Ele está a ser inteligente, está a salvar-nos”, escreveu um dos estudantes no grupo do Facebook.Um estudante que esteve envolvido nos protestos em Daca, rapidamente eliminou todas as suas publicações, partilhando um texto a redimir-se: “Peço desculpa, eu espalhei falsas declarações, eu estava emotivo”.As redes sociais não foram usadas como arma apenas pelos manifestantes. Membros do grupo juvenil pró-governamental, conhecido por Liga Chhatra do Bangladesh, pediram aos seguidores para lhes enviarem contas de pessoas que acreditavam que estavam a transmitir rumores.No Facebook, o grupo pró-Governo partilharou nomes e fotografias de alegados ativistas: “Estas pessoas espalharam rumores e incitaram crianças inofensivas à violência”, escrevem numa das publicações.A maioria dos manifestantes regressou à escola esta semana ainda com sentimento de receio de mais possíveis repreensões do Governo, caso os conflitos continuem.Os motoristas em Bangladesh saem em sua defesa e afirmam que a culpa não é inteiramente deles.A maioria dos motoristas de autocarros no Bangladesh não recebe salários mensais. O dinheiro que arrecadam é consoante o número de passageiros que levam, o que incentiva a competições entre motoristas.Segundo a agência Reuters, a morte dos dois jovens que se tornou o mote para os protestos, ocorreu quando o motorista que dirigia em excesso de velocidade perdeu o controlo do veículo enquanto ultrapassava outro autocarro que se encontrava numa paragem de passageiros, atropelando os dois estudantes.O secretário-geral da Associação dos Proprietários de Transportes Rodoviários do Bangladesh afirma que estão a ser feitos esforços para impor “disciplina nas ruas”. Admite que a falta de motoristas leva à contratação de condutores não qualificados, mas garante que estão “a pedir aos proprietários das transportadoras para não contratarem ninguém sem as devidas licenças a partir de agora”.Os motoristas pedem ao Governo a instalação de mais semáforos e a construção de faixas exclusivas para peões.