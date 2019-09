Banguecoque em risco de deixar de ser capital

RTP30 Set, 2019, 10:36 / atualizado em 30 Set, 2019, 10:53 | Mundo

Depois de o Presidente Joko Widodo, no final de agosto deste ano, ter tornado públicos os planos para alterar a capital da Indonésia de Jacarta para a ilha de Bornéu, agora foi a vez do primeiro-ministro da Tailândia.



Segundo Prayut Chan-o-cha, a realocação da capital pode ser uma forma de Banguecoque superar os crescentes desafios urbanos. Tal como Jacarta, a atual capital da Tailândia encontra-se sobrelotada, com elevados níveis de poluição, com um aumento constante do nível de água do mar e um congestionamento de automóveis cada vez mais intenso.



Durante o seu discurso na Conferência Mundial Connecting Thailand with the World, realizada no passado dia 18 de setembro, o ex-general do exército tailandês apresentou duas opções distintas para a eventual mudança. Ou “encontrar uma cidade que não seja nem muito longe nem muita cara” da atual capital, ou então “mudar para o exterior de Banguecoque para reduzir a aglomeração".





Contudo, para avançar com esta medida, o primeiro-ministro tailandês garantiu que primeiramente seria necessário realizar algumas pesquisas e estudos sobre quais os impactos sociais e económicos de tal decisão.

"Um grande feito"



Esta não é a primeira vez que a ideia de mudar a capital administrativa da Tailândia surge. Segundo o diário britânico The Guardian, Yingluck Shinawatra, a ex-primeira-ministra tailandesa, também já havia sugerido, durante o seu mandato, a alteração da capital para Nakhon Nayok, uma província a 100 quilómetros de Banguecoque.







“A realocação da capital é um grande feito, o que exige uma séria cooperação entre várias agências”, esclarece Sirisamphand. No entanto, apesar das exigências envolvidas, o secretário-geral admite que esta pode ser uma solução para lidar com o congestionamento caótico da capital.

Tal como aconteceu nessa época e atualmente também com Jacarta, esta possibilidade tem levantado algumas questões.Porém, de acordo com Thosaporn Sirisamphand, secretário-geral do Conselho Nacional de Desenvolvimento Económico e Social da Tailândia, em declarações ao jornalNeste sentido, fica a dúvida se esta sugestão foi uma observação espontânea e pouco refletida.Na opinião dos especialistas, antes de se tomar a decisão de alterar a capital, primeiro ainda deveriam ser elaborados estudos para apurar de que forma se poderia diminuir o congestionamento automóvel na cidade de Banguecoque e, paralelamente, formas de desenvolver as províncias que a rodeiam.