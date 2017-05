Barack Obama declarara apoio a Emmanuel Macron

RTP 04 Mai, 2017, 14:20 / atualizado em 04 Mai, 2017, 14:41 | Mundo

A três dias da segunda volta das eleições presidenciais em França, o antigo Presidente norte-americano anunciou o apoio ao candidato do movimento En Marche!, que concorre contra Marine Le Pen ao Eliseu.

No vídeo publicado por Emmanuel Macron na sua página pessoal no Twitter, Obama diz que Macron é o candidato presidencial dos "valores liberais" e que "apela à esperança do povo, não aos seus receios".





"As eleições em França são muito importantes para o futuro do país e para os valores com que tanto nos preocupamos", reitera o antigo presidente, sublinhando que Macron "tem vindo a defender os valres liberais" e que "está decidido em dar um futuro melhor aos franceses".





Barack Obama termina a mensagem com o slogan de campanha de Emmanuel Macron: "En Marche!" (Em Frente) e ainda "Vive la France".





No mesmo tweet onde é publicado o vídeo de apoio de Barack Obama, Emmanuel Macron escreve que "a esperança está em marcha", agradecendo ao antigo Presidente norte-americano a declaração de apoio.