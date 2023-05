Barack Obama proibido de entrar na Rússia. Lista anunciada por Moscovo inclui 500 nomes

"Em resposta às sanções anti-russas, impostas de forma regular pela Administração Biden", esclarece o comunicado do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, "". Incluindo Barack Obama, acrescenta.

Os Estados Unidos anunciaram esta sexta-feira novas sanções, contra 300 alvos russos, para punir a invasão da Ucrânia, no que é visto como um agravamento da campanha de sanções mais severa jamais implementada.



As sanções "vão apertar o nó na capacidade do [Presidente russo Vladimir] Putin prosseguir a sua invasão bárbara e potenciar os nossos esforços globais para impedir as tentativas russas de evitar as sanções", declarou a secretária norte-americana do Tesouro, Janet Yellen, num comunicado emitido em conjunto com as novas sanções.



O Departamento do Tesouro afirma que as sanções foram impostas a 22 indivíduos e 104 entidades, abrangendo locais em 20 países e jurisdições, incluindo empresas de importação, transporte ou fabrico de componentes eletronicos, semicondutores e microeletronicos para a Rússia.





Uma declaração dos líderes do G7, reunidos no Japão esta sexta-feira, referiu que as sanções irão abranger exportações de maquinaria industrial, ferramentas e tecnologia útil aos esforços bélicos da Rússia, enquanto serão feitos esforços para limitar os rendimentos russos oriundos do comércio de metais de diamantes.





Já o comunicado russo esclarece ainda que, detido em março sob acusações de espionagem."Washington já devia ter aprendido há muito tempo que nem um único ataque hostil à Rússia deixará de ser punido", refere o comunicado da diplomacia russa, após explicar queque pretendiam acompanhavar a visita do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, às Nações Unidas no mês passado.