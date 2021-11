Barbados torna-se uma República independente da Coroa Britânica

Durante a cerimónia e como símbolo da mudança de regime, o estandarte real do Reino Unido foi retirado e a governadora-geral Sandra Mason prestou juramento como primeira presidente da nação das Caraíbas.



"Eu, Sandra Prunella Mason, juro ser fiel e mostrar verdadeira lealdade a Barbados de acordo com a lei, com a ajuda de Deus", declarou a nova presidente, eleita por sufrágio direto em outubro, ao fazer o juramento.



A rainha Isabel II deixa assim de ter o poder de chefe de Estado da ilha, antiga colónia com cerca de 280 mil habitantes que se tornou independente em 1966.



Barbados pretende permanecer como membro da Commonwealth, a comunidade de nações que pertenceram ao império britânico.



Esta não é a primeira ex-colónia britânica nas Caraíbas a tornar-se uma república, seguindo os exemplos da Guiana (1970), de Trindade e Tobago (1976) e da República Dominicana (1978).