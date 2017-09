Partilhar o artigo Barcelona abre guerra com Madrid ao aprovar referendo independentista a 1 de outubro Imprimir o artigo Barcelona abre guerra com Madrid ao aprovar referendo independentista a 1 de outubro Enviar por email o artigo Barcelona abre guerra com Madrid ao aprovar referendo independentista a 1 de outubro Aumentar a fonte do artigo Barcelona abre guerra com Madrid ao aprovar referendo independentista a 1 de outubro Diminuir a fonte do artigo Barcelona abre guerra com Madrid ao aprovar referendo independentista a 1 de outubro Ouvir o artigo Barcelona abre guerra com Madrid ao aprovar referendo independentista a 1 de outubro