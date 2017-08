Barcelona: Coreia do Sul condena atentado e expressa apoio às vítimas

Lusa 18 Ago, 2017, 09:52 | Mundo

"O Governo da Coreia do Sul quer expressar a sua comoção e raiva perante as vítimas inocentes causadas pelo brutal atentado terrorista na zona turística do centro da cidade de Barcelona", no nordeste de Espanha, indicou, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano.

O Executivo do Presidente Moon Jae-in "deseja enviar as suas orações às vítimas deste ataque terrorista e expressar as suas profundas condolências e simpatia às famílias dos afetados e ao povo espanhol", acrescentou.

Seul "defende com contundência todos os esforços do Governo espanhol para erradicar o terrorismo", de acordo com a nota.

Um atentado terrorista em Barcelona, na tarde de quinta-feira, provocou 13 mortos e cerca de uma centena de feridos, após uma furgoneta ter galgado um passeio e atropelado dezenas de pessoas, nas Ramblas, no centro da cidade.

O ataque ocorreu pela 17:00 (16:00 em Lisboa) e foi já reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, através dos seus canais oficiais de comunicação.

A polícia catalã já deteve dois suspeitos de envolvimento no ataque e um outro suposto autor do atentado foi encontrado morto em Sant Just Desvern, em Baix Llobregat, a 12 quilómetros de Barcelona, depois de uma troca de tiros com a polícia catalã, após ter forçado a passagem de um controlo policial e ter atropelado uma polícia.

O motorista da furgoneta utilizada no ataque terrorista nas Ramblas ainda estará em fuga.

Já esta madrugada, a polícia catalã abateu cinco alegados terroristas em Cambrils, a 117 quilómetros de Barcelona, depois de terem atropelado várias pessoas no centro da estância balnear no sudoeste da Catalunha. Pelo sete pessoas ficaram feridas, indicou a polícia catalã, denominada Mossos d`Esquadra.

Quatro dos atacantes tinham explosivos ligados ao corpo e a polícia está a investigar uma possível ligação entre os dois ataques.

Ao final de quinta-feira, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luis Carneiro, referiu não ter conhecimento da existência de portugueses entre as vítimas do atentado de Barcelona.