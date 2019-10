Barcelona. Manifestantes queimaram carros e contentores do lixo

Manifestações e confrontos continuam em Barcelona. A noite e a madrugada desta quinta-feira foram de extrema violência nas ruas da cidade, com várias viaturas queimadas. Os incidentes desta terceira noite de confrontos fizeram uma centena de feridos e 33 detenções.

Mais uma noite de descontrolo e violência nas ruas de Barcelona. Vários carros incendiados pela cidade, com as chamas a chegarem muito perto das habitações.



Foram menos os manifestantes violentos mas estavam dispostos a provocar mais estragos.



A atuação da polícia também é questionada. Um jovem de 17 anos foi atropelado em Tarragonar por um carro dos Mossos de esquadra.



O número de detidos continua a crescer a cada dia que passa, assim como de feridos.



Os protestos começaram pacíficos, com 22 mil pessoas nas ruas de Barcelona.