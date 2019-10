Barcelona. Polícia carrega sobre marcha pró-independência

Foram cerca de 350 mil as pessoas que, segundo a Guarda Urbana de Barcelona, se manifestaram durante a tarde deste sábado em Barcelona sob o lema "Liberdade", numa demonstração de rejeição da sentença do Supremo Tribunal espanhol no passado dia 14 contra vários líderes independentistas.



Um grupo de manifestantes bloqueou as linhas de caminho-de-ferro e impediu a circulação ferroviária nas linhas suburbana R-3,junto à estação Mollet-Santa Rosa (Barcelona), e R12 (Cervera-Lleida).