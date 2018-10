Barnier terá proposto prolongar o período de transição para o Brexit

Lusa17 Out, 2018, 10:18 | Mundo

De acordo com as mesmas fontes a proposta é uma tentativa para desbloquear as negociações em curso.

O eventual adiamento destina-se a negociar a futura relação entre Londres e a União Europeia e visa, nomeadamente, alcançar uma solução para a questão relacionada com a fronteira entre a República da Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte, um dos principais pontos de discórdia nas discussões entre as partes, segundo as fontes diplomáticas.

Os chefes de Estado e de Governo da UE reúnem-se hoje em Conselho Europeu para debater as negociações sobre o `Brexit`.