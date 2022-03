Base militar atacada. Combatentes portugueses "estão bem"

Foto: @BackAndAlive/via Reuters

O Governo ainda procura informações sobre os portugueses que estariam na base militar em Yavoriv, atingida ontem por bombardeamentos. Já foi possível confirmar que nenhum deles está entre as vítimas do ataque à base. Essa informação foi confirmada à RTP por várias pessoas que estiveram envolvidas no transporte dos ex-militares para a Ucrânia.