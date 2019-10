Bases militares turcas na Síria seriam "inaceitáveis", afirma Irão

O Irão considerou hoje "inaceitável" qualquer iniciativa da Turquia para estabelecer bases militares na Síria, onde Ancara lançou uma ofensiva no norte contra combatentes curdos, suspensa após um acordo de tréguas.

"Os turcos podem ter as bases que querem e fazer o que desejam no seu território e dentro das suas fronteiras, mas (...) o estabelecimento de bases turcas na Síria é inaceitável", declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Mussavi.

Tal iniciativa seria considerada por Teerão como uma "agressão contra a soberania nacional e a integridade territorial de um Estado independente", adiantou numa conferência de imprensa transmitida pela televisão estatal.

"Naturalmente, seria alvo da oposição da República Islâmica do Irão e de outros países", disse ainda.

O Irão, com militares na Síria ao lado do regime de Bashar al-Assad, apelou por diversas vezes ao fim da ofensiva turca, lançada a 09 de outubro contra a milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG), considerada terrorista por Ancara e aliada dos ocidentais no combate aos `jihadistas` do grupo Estado Islâmico.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declarou na sexta-feira que a Turquia prevê criar 12 postos de observação na Síria.

Ameaçou também retomar a ofensiva se as forças curdas não se retirassem de uma faixa fronteiriça com a Turquia, como prevê o acordo de tréguas negociado a 17 de outubro com os Estados Unidos.

As tréguas, que terminam na terça-feira às 19:00 TMG, visam permitir a saída das YPG daquela zona, permitindo a Ancara criar uma "zona de segurança" no setor.

"Não temos qualquer intenção de ficar" no norte da Síria, afirmou Erdogan na sexta-feira. "Está fora de questão", insistiu.