Basquetebol. Equipa feminina da Irlanda recusa cumprimentar seleção israelita

e não é segredo, e talvez seja por isso que seja esperado um jogo muito intenso. Já falámos entre nós. Sabemos que elas não nos adoram e vamos deixar tudo em campo como sempre e especialmente neste jogo”.Foram estas as palavras da jogadora Dor Saar, de Israel, que levaram à decisão por parte da equipa feminina da Irlanda de basquetebol de não cumprimentar a seleção israelita no início do jogo de qualificação para o EuroBasket.e que foi feita uma queixa ao principal regulador do basquetebol na Europa.





Statement ahead of today's FIBA Women's EuroBasket 2025 Qualifier. pic.twitter.com/iz6s88febf — Basketball Ireland (@BballIrl) February 8, 2024



“A Federação de Basquetebol da Irlanda informou a FIBA Europa ontem que como resultado direto de comentários feitos por jogadoras israelitas e equipa técnica – incluindo acusações inflamatórias e inapropriadas de antissemitismo, publicados nos canais da federação israelita – as nossas jogadoras não vão participar no protocolo pré-jogo com o nosso próximo adversário”, explicou a federação em comunicado.

Os responsáveis da federação explicaram que apoiavam a 100 por cento a decisão das jogadoras irlandesas, sendo que o hino irlandês foi entoado no banco de suplentes e não no centro da quadra, como de costume.A federação disse estar preocupada e que tinha em mente poder boicotar as duas partidas com Israel à FIBA, que informouJohn Feehan, responsável da federação irlandesa de basquetebol disse em resposta que tal seria ruinoso para a equipa: “Não só ficaríamos fora de uma competição internacional nos próximos cinco anos como provavelmente levaria mais cinco anos para chegarmos ao ponto em que estamos agora. Em termos reais, perderíamos uma geração de jogadoras”, declarou Feehan na televisão nacional.Apesar das palavras do presidente,. Israel venceu o jogo por 87-57 e o treinador irlandês elogiou as jogadoras pelas “maturidade demonstrada” durante toda a situação.