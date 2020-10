Basquetebol. Três "grandes" e Vitória discutem Taça de Portugal

A resolução da 71.ª edição da prova, correspondente à época 2019/20, deveria ter decorrido em 21 e 22 de março, mas a pandemia da covid-19 adiou-a para o início da época 2020/21, sendo que, inicialmente, as datas eram 4 e 5 de outubro.A covid-19 foi, uma vez mais, responsável pelo adiamento, desta vez pelo facto de o Benfica ter tido casos no plantel, o que obrigou a equipa a uma paragem entre 10 e 29 de setembro.

Caso mais nenhum contratempo aconteça, a "final four" arranca às 15h00 de quarta-feira, e logo com um clássico, entre os encarnados e os azuis e brancos, dois conjuntos que vão disputar o primeiro encontro da nova temporada.





Benfica renovado



Os encarnados, liderados por Carlos Lisboa, revolucionaram o plantel, apostando em quatro novos norte-americanos, o base Edmond ‘Tweety’ Carter, os extremos Scottie Lindsey e Caleb Walker e o poste Cameron Jackson.Pelo contrário, saíram os compatriotas Micah Downs, Anthony Ireland, Damian Hollis, Anthony Hilliard e Gary McGhee, mais Gonçalo Delgado, sendo, que, tudo somado, os objetivos são os de sempre, os de conquistar todas as provas, a começar pela Taça.”, disse Carlos Lisboa ao sítio das "águias".





FC Porto exigência máxima







O FC Porto vem com o mesmo objetivo, como explicou, logo no arranque da época, o treinador espanhol Moncho López, que comanda os "dragões" desde 2009 e já renovou até 2022.”, frisou Moncho, explicando que os azuis e brancos trabalharam “muito para conseguir melhorar o plantel”, destacando os “ressaltos” e a “antecipação e intimidação defensiva”.Os norte-americanos Larry Gordon, Jonathan Fairell e Eric Anderson Jr. chegaram com esse propósito, sendo que, em sentido oposto, o FC Porto despediu-se do poste sérvio Sasa Borovnjak, que partiu para os espanhóis do Palencia Baloncesto, da LEB Ouro.





Sporting já rodado







Na segunda meia-final, o Sporting, de Luís Magalhães, surge como a única equipa rodada, pela participação na qualificação, falhada, para a Liga dos Campeões. Caiu para a FIBA Europe Cup.De novo liderado pelos norte-americanos Travante Williams e James Ellisor, que contratou em 2019/20 à Oliveirense,, para os lugares de Abdul Abu e Ty Toney.





Vitória ambicioso







O Vitória de Guimarães parte, de acordo com o treinador Carlos Fechas, com “” e o desejo de “ganhar em cada jogo”, sendo que o primeiro é logo um grande teste, face aos "leões", líderes da Liga 2019/20 na altura da interrupção (21 vitórias e uma derrotas, em 22 jornadas)., do qual saíram, entre outros, Marqueze Coleman, Jordan Nobles e Malcolm Drumwright.

O embate entre o Sporting e o Vitória está agendado para as 18h00, com o vencedor a juntar-se a Benfica ou FC Porto na final de quinta-feira, com início às 19h00.