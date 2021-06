Baucau lidera novos casos e incidência em Timor-Leste

De acordo com o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), nas últimas 24 horas, e como ocorreu em várias ocasiões nas últimas semanas, o município de Baucau foi a cidade que registou o maior número de novos casos no país, com a taxa de incidência da covid-19 a chegar aos 12,1 por 100 mil habitantes.

Registaram-se nove novos casos em Baucau, oito em Díli, dois em Aileu e um cada em Bobonaro e na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), para um total de 21, segundo os dados.

No mesmo período registaram-se 38 recuperações (20 das quais em Díli), com o total de casos ativos a descer para 1.042 e o acumulado a subir para 8.728.

As novas infeções em Baucau correspondem a mais de 27% dos apenas 33 testes realizados na região nas últimas 24 horas.

Em termos nacionais, as autoridades realizaram nas últimas 24 horas 502 testes em todo o país.

Atualmente, há 19 pessoas internadas no centro de isolamento de Vera Cruz, das quais dois em estado "grave/crítico" e cinco em estado moderado.

No que se refere à vacinação, até às 10:00 já receberam a primeira dose em Timor-Leste um total de 127.802 pessoas ou 16,9% da população com mais de 18 anos, com 17.480 pessoas (2,32% da população) a terem já as duas doses que completam a vacinação.

Em Díli, onde as autoridades implementaram uma campanha de vacinação mais acelerada, há já 97.188 pessoas com a primeira dose e 9.648 com as duas doses, respetivamente 45,4% e 4,51% da população com mais de 18 anos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.862.364 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.