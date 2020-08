Bayern Munique inicia defesa do título alemão na receção ao Schalke 04

Como é habitual na Alemanha, o campeão da temporada anterior abre a época, no primeiro dia da ronda inaugural, em 18 de setembro, uma sexta-feira, sendo que a data indicada ainda é uma previsão, face à participação dos bávaros na fase final da Liga dos Campeões de 2019/20, em Lisboa.



Caso a equipa comandada por Hans-Dieter Flick chegue à final da ‘Champions’, numa inédita ‘final a 8’ na capital lua, devido à pandemia de covid-19, o encontro entre Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach vai iniciar o campeonato germânico e o Bayern só jogará em 21 de setembro.



O conjunto da Baviera procura vencer o segundo ‘triplete' (campeonato, Taça e ‘Champions') do seu historial, algo que apenas conseguiu em 2012/13, sob o comando do ex-treinador do Benfica Jupp Heynckes. Na segunda mão dos 'oitavos', o Bayern recebe o Chelsea, após ter vencido em Londres por 3-0.



A tradicional pausa de inverno da ‘Bundesliga’ terá início após a 13.ª jornada, agendada para 18 a 21 de dezembro, mas será mais curta do que o habitual, com a retoma a acontecer em 02 de janeiro de 2021. A última ronda da prova deverá disputar-se em 22 de maio.



Nos últimos dias, as equipas profissionais do futebol alemão aprovaram o modelo proposto pela Liga para o regresso dos adeptos aos estádios no início do campeonato 2020/21, mas esse plano está pendente de aprovação governamental, face à evolução da pandemia de covid-19.