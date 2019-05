BBC despede locutor que retratou bebé real como macaco

Um casal leva pela mão um chimpanzé vestido com fato e um chapéu de coco, sapatos, polaina e uma bengala. Descem as escadas de um edifício, a porta por trás deles ainda está aberta. Na legenda pode ler-se: “Bebé real deixa o hospital”.



Na realidade já não se pode ler porque o tweet foi apagado pelo próprio Danny Baker, que entretanto foi despedido já esta quinta-feira pela BBC.

Um porta-voz da cadeia pública britânica considerou que se tratou de “um erro grave de julgamento e vai contra os valores que nós, como estação, pretendemos incorporar. Danny é um locutor brilhante, mas não voltará a apresentar o seu programa semanal connosco”.

O próprio produtor admitiu os problemas gerados com a imagem escolhida. O bebé real, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, nascido na última segunda-feira, é filho do príncipe Harry e da actriz norte-americana Meghan Markle, cuja mãe é negra.

Esta manhã, num primeiro momento, Danny Baker limitou-se a confirmar o despedimento num tweet. Meia hora depois, voltou à rede social com uma reacção menos telegráfica, considerando que a chamada de despedimento da BBC tinha “um tom que eu realmente queria dizer o que estava naquele tweet ridículo e que a BBC deveria manter ‘blá’, ‘blá’, ‘blá’. Literalmente atiraram-me para debaixo do autocarro”.

The call to fire me from @bbc5live was a masterclass of pompous faux-gravity. Took a tone that said I actually meant that ridiculous tweet and the BBC must uphold blah blah blah. Literally threw me under the bus. Could hear the suits knees knocking. #Fuckem