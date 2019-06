Bebé abandonada é encontrada viva dentro de saco de plástico nos Estados Unidos

RTP26 Jun, 2019, 11:55 / atualizado em 26 Jun, 2019, 11:59 | Mundo

A polícia recebeu o alerta no dia 6 de junho, por voltas das 22 horas. Um homem ouviu um choro, perto da sua casa em Cumming, a 56 quilómetros de Atlanta, Geórgia. Alertou as autoridades, que de imediato acorreram ao local.



A imagem que encontraram era avassaladora. Uma bebé dentro de um saco de plástico chorava, ainda com o cordão umbilical e com o pequeno corpo coberto de fluidos.







Chamaram-lhe "Bebé India". Recebeu os primeiros socorros e foi de seguida levada para um hospital local. De momento, encontra-se aos cuidados de um orfanato, aprovado pelo Departamento de Família e Serviços para Crianças do Estado da Geórgia.



O vídeo foi agora revelado pelo departamento do Xerife do Condado de Forsyth. As autoridades esperam assim “receber informação credível sobre a identidade da Bebé India”.



Querem também encontrar o paradeiro da mãe da criança. "[A polícia] continua a investigar agressivamente e a seguir pistas sobre a Bebé India", afirmaram em comunicado as autoridades. "Neste momento, ainda estamos a receber pistas em todo o país sobre a possível identidade da bebé".