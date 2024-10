Bebé morto em naufrágio no canal da Mancha

Durante uma operação para recuperar migrantes que tinham caído ao mar ao largo de Wissant, no departamento de Pas-de-Calais, "sessenta e cinco pessoas foram recuperadas sem ferimentos".

"Após uma busca, um bebé foi encontrado inconsciente na água e declarado morto", acrescentaram as autoridades marítimas da região do canal da Mancha e do mar do Norte.