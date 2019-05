Bebé palestiniano morre em ataque de represália israelita

Lusa04 Mai, 2019, 18:54 | Mundo

A Força Aérea de Israel realizou vários ataques na Faixa de Gaza em resposta aos cerca de 200 `rockets` lançados hoje contra Israel a partir da Faixa de Gaza.

Segundo o Ministério da Saúde palestiniano, a mãe do bebé morto está grávida e ficou gravemente ferida.

Em declarações aos jornalistas sobre os ataques israelitas em curso na Faixa de Gaza, o porta-voz do Exército israelita disse que não tinha detalhes sobre esta informação do Ministério da Saúde palestiniano, afirmando que "o Exército alveja apenas locais militares".

O Ministério da Saúde palestiniano já tinha anteriormente anunciado que um jovem miliciano do movimento islamita Hamas morreu hoje de manhã nos ataques de represália israelitas contra a Faixa de Gaza pelo lançamento dos cerca de 200 `rockets`.

Dezenas de mísseis foram intercetados pelo sistema de defesa antimíssil israelita `Cúpula de Ferro`, outros caíram em espaços abertos e foram retirados por efetivos da polícia, que aumentou as medidas de segurança na zona sul e a presença de patrulhas nas cidades, informou um comunicado da polícia israelita.

Em resposta aos lançamentos, "tanques do exército israelita atacaram várias posições militares pertencentes à organização terrorista Hamas", depois de a força aérea israelita ter atacado duas rampas de lançamento de `rockets` no enclave palestiniano, anunciou o exército israelita.

Esta escalada de violência segue-se às manifestações de sexta-feira, as mais violentas das últimas semanas, desde se iniciaram em março do ano passado, para reivindicar o regresso dos refugiados e o fim do bloqueio.

Na sexta-feira morreram dois palestinianos, abatidos pelos disparos de tropas israelitas estacionadas na zona divisória.

Israel, que como a União Europeia ou os Estados Unidos, considera o Hamas uma organização terrorista, mantém o enclave sob bloqueio desde que os islamitas assumiram o poder em 2007 e responsabiliza-os pela violência procedente da Faixa de Gaza.