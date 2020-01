BEI anuncia prioridades para o investimento europeu: clima, inovação e infraestruturas

O Banco Europeu de Investimento anunciou como prioridades para o financiamento europeu projetos nas áreas do clima, da inovação e em infraestrutura. O anúncio surgiu no final de 2019, um ano que ficou bastante aquém das expectativas, sobretudo por causa do Brexit.