Beirute abalada por várias explosões

As imagens mostram a dimensão das explosões, seguidas de um enorme cogumelo e por uma grande nuvem de fumo. Há nesta altura vários focos de incêndio ativos nesta zona do Porto de Beirute.

O ministro da Saúde já confirmou a existência de um número elevado de feridos. Para já, não são apontadas causas para o sucedido. Testemunhas ouvidas pela Reuters falam de uma situação dramática, com cenários de vasta destruição.





Same, every window blew open, terrifying https://t.co/r6JCVjJAMi — Rania Khalek (@RaniaKhalek) August 4, 2020



"Algumas varandas caíram dos edifícios e os vidros dos aranha-céus foram estilhaçados e começaram a cair nas ruas", referiu uma dessas testemunhas ouvidas pela agência.



Duas explosões na zona do porto da capital





A agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP) confirmou que a explosão partiu janelas a quilómetros de distância. Algumas emissoras de televisão locais indicaram que a explosão ocorreu no porto de Beirute, numa área onde estava armazenado fogo de artifício.



Após as explosões eram visíveis nuvens de fumo laranja sobre a cidade e os ‘media’ locais transmitiram imagens de pessoas presas em escombros, algumas cobertas de sangue, segundo a AFP.



Um repórter fotográfico da AP viu pessoas feridas no chão perto do porto de Beirute e destruição generalizadas no centro da cidade.



A zona do porto foi fechada pelas forças de segurança, que apenas deixam passar a defesa civil, ambulâncias e viaturas dos bombeiros.



As circunstâncias e pormenores da explosão continuam a ser desconhecidos, indicou a AFP, cujos correspondentes viram habitantes feridos a deslocarem-se para hospitais, assim como viaturas abandonadas nas ruas, com os airbags inflados.



O Líbano enfrenta a sua pior crise económica das últimas décadas, marcada por uma desvalorização da moeda sem precedentes, uma hiperinflação, despedimentos em massa e restrições bancárias, que alimenta há vários meses a agitação social.