Bélgica começa a julgar suspeito dos ataques de Paris de 2015

Paulo Alexandre Amaral - RTP05 Fev, 2018, 11:39 / atualizado em 05 Fev, 2018, 12:08 | Mundo

No dia 15 de março de 2016, Salah Abdeslam, francês de origem marroquina (pais) nascido na Bélgica, foi encurralado por forças especiais belgas num apartamento do Bairro de Molenbeek, juntamente com Sofien Ayari, tunisino que combateu na Síria, e Mohamed Belkaid, argelino.



Mohamed Belkaid, um combatente que já havia sido ferido duas vezes em Raqqa, o bastião do Estado Islâmico na Síria, abriu fogo assim que as forças especiais se aproximaram do apartamento. Belkaid, que se acredita ter coordenado por telefone os vários terroristas na noite de 13 de novembro de 2015, acabaria por morrer no hospital.



No início do julgamento, que apenas incide sobre posse de arma proibida e ataque às forças de segurança que os capturaram, Sofien Ayari respondeu ao tribunal que apenas Belkaid é responsável pelos tiros contra os polícias envolvidos na operação de Molenbeek.



Diferente foi a reação de Abdeslam, que deverá manter-se em silêncio durante o resto do julgamento. Na sua declaração inicial, o único suspeito vivo dos ataques de Paris fez passar a insatisfação pela forma como está a ser tratado pelas autoridades francesas.“Julguem-me. Façam de mim o que quiserem. Mantenho a confiança em Allah. Eu não tenho medo de vocês”, declarou Abdeslam, sublinhando que “o meu silêncio não faz de mim um criminoso, é a minha defesa (…) Já percebi que que os muçulmanos são julgados e tratados da pior forma”.Pouco antes recusara-se a levantar-se e a identificar-se. Disse que ao longo dos dois anos que tem estado detido em Fleury-Mérogis, a maior prisão da Europa, poucos quilómetros a sul de Paris, o tratamento a que é submetido é muito duro e que, por isso, estava demasiado cansado para se levantar.O julgamento deverá durar quatro dias, durante os quais Salah Abdeslam retornará todas as noites a França, não para Fleury-Mérogis, mas para uma prisão próxima da fronteira com a Bélgica. É uma operação que envolve duas centenas de agentes. Durante o período do julgamento, o trânsito está condicionado na área do tribunal e há helicópteros a sobrevoar a capital em busca de movimentações suspeitas.Para já, Abdeslam apenas responde pelo episódio de Molenbeek. São crimes pelos quais, tal como Sofien Ayari, arrisca uma pena de 40 anos de prisão. “Para estes actos, pode receber uma sentença de até 40 anos de prisão”, declarou à Reuters Luc Hennart, Presidente do tribunal de Bruxelas de primeira instância.Em relação aos crimes relativos aos atentados de Paris, durante os quais morreu o seu irmão Brahim Abdeslam ao fazer-se explodir frente a um café, não deverá ser julgado em França antes de 2020. Apesar de sempre ter recusado responder nos interrogatórios, os investigadores franceses acreditam que, tal como o seu irmão mais velho, Abdeslam teve um papel determinante nos ataques de Paris.