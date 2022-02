Bélgica defende sanções financeiras adicionais "que mordam" Moscovo

"Esta noite, não precisamos de grandes declarações, o que precisamos é de decisões fortes. E decisões fortes significa sanções duras. Não sanções que ladrem, mas sim que mordam, com grande impacto na Rússia", disse Alexander de Croo, à chegada à sede do Conselho Europeu, em Bruxelas, onde hoje se realiza uma cimeira extraordinária dos líderes da UE para discutir a resposta dos 27 à agressão militar da Rússia à Ucrânia.

O primeiro-ministro disse que, "para a Bélgica, o pacote de sanções que está hoje sobre a mesa deve ser lançado tão rapidamente quanto possível", mas "é preciso reforçá-lo com sanções financeiras adicionais, para dificultar o acesso das instituições financeiras e empresas russas aos mercados financeiros internacionais".

"O que precisamos de decidir ao nível europeu é como contra-atacar. E devemos contra-atacar atingindo a elite na Rússia, o complexo económico militar, e isso podemos fazer com sanções. Creio que o pacote de sanções sobre a mesa é um bom pacote, mas deve ser alargado, e alargado com medidas financeiras. O nosso alvo não é a população russa, é o regime. O que é importante é atingir a economia russa", disse.

A cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo da UE, com início agendado para as 20:00 de Bruxelas (19:00 de Lisboa), foi convocada de urgência na quarta-feira pelo presidente do Conselho Europeu, mas ainda antes de Moscovo ter ordenado uma operação militar em grande escala na Ucrânia, iniciada de madrugada.

Os líderes dos 27, entre os quais o primeiro-ministro português, António Costa, deverão discutir a adoção de um novo pacote de sanções da UE à Rússia, que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já prometeu hoje de manhã que serão "pesadas".

A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocou pelo menos meia centena de mortos, 10 dos quais civis, em território ucraniano, segundo Kiev.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e desnazificar" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo dos seus "resultados" e "relevância".

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.