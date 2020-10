Bélgica. Mais de 500 hospitalizações diárias por Covid-19

A taxa de incidência de Covid-19 nos últimos 14 dias é de 1369,3 casos por 100 mil habitantes, o que significa um aumento de 200 por cento.







Entre 17 e 23 de outubro, o número médio de novos casos aumentou 38 por cento em relação à semana anterior (13.052 contaminações diárias), de acordo com os dados do instituto de saúde pública Sciensano, divulgados esta terça-feira.







Se adotarmos a mesma janela temporal de 14 dias, a média diária de hospitalizações é de 384 casos, um aumento de 253 por cento. Se atendermos aos números de sete dias, o número de hospitalizações sobe para uma média de 500 hospitalizações, um aumento de 88 por cento.







Há neste momento 5260 pessoas hospitalizadas, 809 em cuidados intensivos e 404 com assistência respiratória.







Nas últimas 24 horas, houve 494 novas hospitalizações.





Fonte: rtbf





Ontem mesmo, as autoridades de saúde belgas revelaram que o país estava prestes a ultrapassar a barreira dos mil pacientes de Covid-19 nos cuidados intensivos e poderá chegar ao limite máximo de dois mil dentro de duas semanas.





“Nos próximos quatro dias, até ao final da semana, deveremos ultrapassar a barreira dos mil pacientes nos cuidados intensivos. Se não houver nenhuma alteração na curva do nosso comportamento, deveremos chegar, em 15 dias, aos dois mil pacientes nos cuidados intensivos, que é a nossa capacidade máxima”, argumentava o porta-voz federal para a Saúde, Yves van Laethem.





Em Bruxelas, tem-se registado um pequeno abrandamento do crescimento de novas infeções, num sinal ainda tímido de inversão. Registou um aumento de 18 por cento nos últimos sete dias em relação à semana anterior (média nacional é de 38 por cento). Em sentido inverso, na Flandres Oriental foi registado um aumento de 90 por cento nos novos casos.









A curva de hospitalizações regista uma inflexão, analisa o rtbf . Em 21 de outubro, houve 86 novas hospitalizações. No dia 24 houve um pico de 113 novas entradas. Mas esta segunda-feira, registou-se uma ligeira baixa para 61 admissões. No entanto, 56% das camas de cuidados intensivos na capital estão ocupadas.





Os critérios de testagem mudaram para evitar a saturação dos laboratórios. Deixaram de ser testados os assintomáticos, os que regressam de “zonas vermelhas” ou pessoas que estiveram em contacto com um caso positivo mas não apresentam sintomas. Estas pessoas são convidadas a isolarem-se.







A Covid-19 já matou 10.810 pessoas na Bélgica, país que apresenta a segunda maior taxa de incidência da doença – 1165 por cem mil habitantes nos últimos 14 dias – da Europa, depois da República Checa (1284).

Novas regras

Na região de Bruxelas entram agora em vigor novas regras, mais rigorosas do que as nacionais, com recolher obrigatório entre as 22h00 e as 6h00. Ginásios, salas de espetáculos, cafés e locais de culto encerrados.





As autoridades decidiram antecipar da meia-noite para as 22h00 o recolher obrigatório imposto no país e ordenaram o encerramento das lojas às 20h00.



Foi ainda determinado que a partir de segunda-feira é obrigatório o uso de máscara em todos os espaços públicos da região de Bruxelas.





As autoridades belgas reforçaram na sexta-feira as medidas de combate, reduzindo a presença de estudantes nas universidades e fechando ao público as competições desportivas, com o país em nível de alerta 4.





As escolas do ensino primário e secundário continuam abertas a todos os alunos.





As competições desportivas profissionais voltarão a ter lugar sem público, mesmo que decorram ao ar livre, e as amadoras ficam suspensas, salvo as dos menores de 18 anos, que poderão continuar, mas com a presença de apenas um membro da família de cada jogador.





Por outro lado, apenas um máximo de 15 pessoas podem assistir aos funerais e devem manter uma distância de segurança de 1,5 metros, os casamentos serão celebrados apenas com a presença dos noivos, testemunhas e do responsável pela cerimónia e a oferta de transportes públicos é reforçada para minimizar os ajuntamentos.