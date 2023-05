Belgrado. Milhares marcham pelo fim da violência após dois tiroteios na Sérvia

Concentrados junto ao Parlamento, os manifestantes pediram a demissão do Ministro da Administração Interna, que acusam de nada fazer para evitar a violência na televisão e no espaço público.



Exigem também que o Parlamento debata com urgência o problema da segurança no país.