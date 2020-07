Bendada Music Festival decorre `online` com mais de 40 participantes

Segundo a organização, o evento, que começou na semana passada, conta com mais de 40 participantes de nove países.

O festival é dirigido a alunos de violino, viola, violoncelo, flauta, clarinete, piano, guitarra e canto, a partir dos 13 anos, sendo que, para os mais novos (entre os 09 e os 12 anos), foi preparada uma versão júnior.

O corpo docente do festival conta com músicos com carreiras internacionais como Inês Andrade e Edoardo Carpenedo (piano), Rui Ferreira (clarinete), Margarida Quítalo (flauta), Erica Carpenedo (violino), Yoni Battat (viola), Gracie Keith (violoncelo), Diogo Andrade (guitarra) e António Lourenço Menezes (canto).

Durante a iniciativa, os participantes "vão poder estudar com músicos consagrados, participar em palestras e `workshops` com temas muito diversificados e pertinentes para os músicos nos dias de hoje, que vão desde as histórias e características mais fascinantes do repertório, à tecnologia da música e técnicas de gravação, apresentarem-se em ensembles e concertos virtuais que serão apresentados na página do Facebook do `Bendada Music Fest` e, mais tarde, na Bendada e em vários locais do concelho do Sabugal, quando for seguro fazê-lo", segundo a organização.

"Irão também ser proporcionados momentos de lazer, com diversas atividades de grupo, aulas de ioga e algumas surpresas que vão dar a conhecer um pouco da Bendada a todos os participantes", acrescentam os promotores num comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, um dos pontos altos do festival será a estreia mundial da peça "Portucalesa", de Sérgio Azevedo, uma encomenda do Bendada Music Festival 2020, para ser executada e gravada por todos os alunos e professores.

Os alunos terão também a oportunidade de participar em `masterclasses` e de assistir a palestras apresentadas por três artistas internacionais: Jeffrey Swann (pianista, professor na New York University), Levon Mouradian (violoncelista, professor na Escola Superior de Música de Lisboa e músico da Orquestra Gulbenkian) e Miguel Henriques (pianista, maestro, diretor da Escola Superior de Música de Lisboa).

"Em termos logísticos, a organização do Bendada Music Festival Online coloca desafios diferentes dos que estávamos habituados. No entanto, é fantástico podermos preparar um evento com participantes de todo o mundo, sem sairmos das nossas casas", refere Inês Andrade, diretora artística do festival.

A quinta edição do Bendada Music Festival tem por lema "Liga-te à música. Liga-te aos outros. Liga-te à Bendada".

"Conscientes de que nenhuma atividade `online` pode substituir a emoção de uma experiência musical ao vivo e num ambiente mágico como é o da aldeia da Bendada, todos os músicos e artistas deste festival vão por à prova a sua capacidade de inovar e provar que a arte musical supera todas as adversidades", conclui a organização.