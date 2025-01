Benfica consolida liderança da I Liga feminina de futebol

As campeãs nacionais chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, no Seixal, com golos de Cristina Martin-Prieto (31 minutos) e Chandra Davidson (40), e aumentaram na segunda parte através de um golo na própria baliza de Sissi (58), que viria a redimir-se apontando o único golo das visitantes, aos 85 minutos.



Com este desfecho, o Sporting, que também venceu o Marítimo (3-0), ultrapassou as minhotas no segundo lugar, com 28 pontos, enquanto o Benfica lidera com 33. Após o empate entre Sporting de Braga e Sporting (1-1) na jornada anterior, as "arsenalistas" somam dois jogos consecutivos sem vencer e caem para a terceira posição, com 26 pontos.



Incidências da partida



Apesar de a primeira grande oportunidade ter pertencido às visitantes, num cabeceamento de Ellie Walker que saiu um pouco ao lado, a primeira parte pertenceu quase na totalidade às ‘encarnadas’, que só não chegaram ao intervalo com uma vantagem mais dilatada graças à inspiração da guarda-redes ‘arsenalista’.



Patrícia Morais negou golos a Chandra Davidson (07), Nycole Raysla (07, 27, 29) e foi "salva" pelo poste num remate de Cristina Martin-Prieto (05), mas os "ferros" acabaram por "atraiçoar" a internacional portuguesa nos primeiros dois golos do Benfica.



Após cruzamento de Christy Ucheibe, no lado esquerdo, Chandra Davidson cabeceou à trave e a bola sobrou para Martin-Prieto (31), que estava no sítio certo para empurrar a bola para as redes, tal como Chandra Davidson (40), após um cruzamento traiçoeiro de Marit Lund que a guarda-redes desviou para a barra.



Nada de novo na 2.ª parte



Já na segunda parte, o entendimento entre a dupla de avançadas do Benfica, Nycole Raysla e Martin-Prieto, no corredor central, fez "estragos" em duas situações.



Prieto (50) marcou, assistida pela brasileira, mas o lance foi anulado por fora de jogo e noutra situação em que Raysla deixou a espanhola na ‘cara’ do golo, Patrícia Morais defendeu, mas a bola ressaltou em Sissi (58), que não conseguiu evitar o golo na própria baliza.



A reação do Sporting de Braga foi tardia, mas acutilante, e após um remate de raiva de Sissi (63), a ala brasileira reduziu para 3-1, de grande penalidade (85), a castigar uma mão de Lúcia Alves descortinada pelo vídeo-árbitro. Pelo meio, Ellie Walker teve um golo anulado por posição irregular, mas a vitória das 'encarnadas' nunca esteve ameaçada.