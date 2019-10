Benfica é o oitavo clube a atingir as 200 vitórias europeias

Mais de 59 anos após o triunfo inaugural, perante os escoceses do Hearts, em Edimburgo, em 29 de setembro de 1960, para a primeira mão da primeira eliminatória da Taça dos Campeões de 1960/61, os `encarnados` atingiram esta marca à quarta tentativa.

Depois de não o terem conseguido a época passada, em Frankfurt (0-2 com o Eintracht, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa) e já na presente, com o Leipzig (1-2) e na casa do Zenit (1-3), os `encarnados` juntaram-se, finalmente, a um lote de colossos do futebol continental, composto por FC Barcelona, Real Madrid, Bayern Munique, Juventus, Liverpool, AC Milan e Ajax.

José Águas, o `capitão` que levantou a Taça dos Campeões em 1060/61 e 1961/62, e José Augusto, lenda viva dos bicampeões, foram os autores dos golos da histórica primeira vitória, que embalou a equipa para o primeiro título europeu.

Os `encarnados` somam 113 triunfos na principal competição europeia de clubes, sendo 68 na antiga Taça dos Campeões e 45 na Liga dos Campeões (desde 1992/93), mais 21 na Taça das Taças, duas na Taça das Cidades com Feiras, 35 na Taça UEFA e 29 na Liga Europa.

Dos 200 triunfos, 139 acontecerem em casa, 59 fora e dois em campo neutro, precisamente os dois mais emblemáticos, os que permitem ao Benfica ostentar orgulhosamente o estatuto de bicampeão europeu.

Em Berna, a sétima vitória europeia, face ao FC Barcelona, por 3-2, valeu a conquista da Taça dos Campeões de 1960/61 e, em Amesterdão, o 11.º triunfo, perante o Real Madrid, por 5-3, significou a revalidação do cetro, em 1961/62.

O `rei` Eusébio, que não participou na primeira campanha, mas que foi decisivo na segunda, nomeadamente com um `bis` na final, face ao seu ídolo Alfredo Di Stéfano, foi o jogador que mais golos marcou nas 200 vitórias, ao apontar 47.

Na lista das `vítimas` do Benfica constam quase todos os `gigantes` do `velho continente`, sendo que os `encarnados` somaram triunfos perante 13 dos 17 campeões da Europa que enfrentaram nos seus 426 embates nas competições europeias.

A exceção são os dois `gigantes` de Milão, o AC Milan e o Inter, que, em conjunto, `roubaram` ao Benfica três títulos europeus (derrotas nas finais de 1962/63, 1964/65 e 1989/90), o Chelsea, `carrasco` na final da Liga Europa de 2012/13, e o Bayern Munique, face ao qual a contagem de `frustrações` já vai em 10 jogos.

FC Porto, que já venceu muitas vezes, mas nas competições internas, Hamburgo, Nottingham Forest e Aston Villa são os campeões que o conjunto da Luz nunca enfrentou na Europa.

O 2-1 foi o triunfo mais vezes repetido, num total de 40, contra 39 por 1-0. Os `encarnados` somam ainda oito por 3-2 e um por 4-3, num total de 88 pela margem mínima.

A maioria (112) aconteceu por dois ou mais golos, com destaque para as 33 vitórias por 2-0, enquanto as goleadas, contando as que aconteceram por mais de três de diferença, foram 33, incluído o 10-0 ao Stade Dudelange, em 05 de outubro de 1965.

Quanto a vitórias `redondas`, destaque para a 20.ª, um 5-1 caseiro ao Real Madrid, na primeira mão dos quartos de final da Taça dos Campeões de 1964/65, ou a 30.ª, um 2-0 à Juventus, na primeira mão das `meias` da Taça dos Campeões de 1967/68.

A 80.ª é igualmente lendária, pois o 2-0 ao Steaua Bucareste valeu um lugar na final da Taça dos Campeões de 1987/88, graças a um `bis` de Rui Águas, que, seis épocas depois, selaria o 100.º triunfo, por 1-0, na receção ao Katowice, para a primeira mão das meias-finais da Taça das Taças de 1993/94.

Inesquecível foi também a 130.ª vitória, um 2-1 ao Manchester United, com tentos de Giovanni e Beto, que Cristiano Ronaldo teve muitas dificuldades em `digerir` e colocou os Benfica nos `oitavos` da Liga dos Campeões de 2005/06.

A 160.ª também foi histórica, já que aconteceu no primeiro encontro de sempre entre equipas portuguesas na Europa: na Luz, em 28 de abril de 2011, o Benfica bateu o Sporting de Braga por 2-1, com tentos de Jardel e Cardozo, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa de 2010/11. Acabaria eliminado.

Muito marcante, foi também a 180.ª, um triunfo por 3-1 em pleno White Hart Lane, a antiga casa do Tottenham, derrubado por um tento de Rodrigo e um inusitado `bis` do capitão Luisão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de 2013/14.

A 200.ª foi hoje conseguida na Luz, com Pizzi a decidir, aos 86 minutos, depois de uma falha do guarda-redes Anthony Lopes, num jogo em que marcou primeiro, por Rafa, logo aos quatro, mas viu o holandês Memphis Depay empatar, aos 70.