Benim e Mali eliminaram tracoma como problema de saúde pública

"A OMS felicita as autoridades de saúde do Benim e do Mali e a sua rede de parceiros globais e locais ", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

Os países da região que receberam anteriormente a validação da OMS para a eliminação do tracoma - infeção bacteriana que pode causar cegueira irreversível se não for tratada - são o Gana (junho de 2018), Gâmbia (abril de 2021), Togo (maio de 2022) e Maláui (setembro de 2022).

"Após o sucesso do Benim e do Mali, o tracoma permanece endémico em 23 países da região africana da OMS, aproximando-nos da meta de eliminação estabelecida no roteiro para doenças tropicais negligenciadas 2021-2030", refere a organização em comunicado.

"O Benim e o Mali demonstram como uma forte vontade política, a integração intersetorial, a vigilância e o envolvimento da comunidade podem trabalhar em conjunto para alcançar a eliminação da doença", salientou Ibrahima Socé Fall, diretor do programa global de doenças tropicais negligenciadas (DTN) da OMS.

Nos últimos anos, registaram-se progressos significativos na luta contra o tracoma, reconhece a Organização, revelando que o número de pessoas que necessitam de tratamento antibiótico para tracoma na região africana da OMS caiu em 84 milhões, de 189 milhões em 2014 para 105 milhões em junho de 2022.

O tracoma continua a ser um problema de saúde pública em 41 países (em junho de 2022), estimando-se que 125 milhões de pessoas vivam em áreas que necessitam de intervenções contra a doença, sendo a região africana da OMS "desproporcionalmente afetada", com 105 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco, o que representa 84% da carga global.