Benjamin Netanyahu apela à unidade nacional de Israel

O primeiro-ministro israelita comparou o Hamas ao auto-proclamado Estado Islâmico e diz que a resposta de Israel vai mudar o Médio Oriente.



As declarações surgem depois do Hamas ameaçar executar os reféns que capturou caso Israel continue com os raides contra Gaza.



Israel desencadeou a operação "Espadas de Ferro" e fez a maior mobilização militar da história do país.



A Faixa de Gaza está agora totalmente isolada. As forças armadas de Israel reconquistaram as localidades do sul que tinham sido infiltradas pelo Hamas.