Benjamin Netanyahu designado para formar Governo

"Tomei a minha decisão com base nas recomendações (dos partidos), que indicam que o deputado Benjamin Netanyahu tem maior hipótese de formar um Governo", disse Rivlin numa declaração na televisão.

"Foi por isso que decidi encarregá-lo de formar um Governo", acrescentou.

O Likud (direita) de Netanyahu venceu com 30 lugares no Knesset (parlamento israelita) as últimas eleições legislativas, que não permitiram, no entanto e mais uma vez, definir um vencedor claro para resolver a longa crise política em Israel.