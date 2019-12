Benjamin Netanyahu deverá reunir-se com Mike Pompeo em Lisboa

De acordo com o diário israelita, como a possível soberania de Israel sobre o Vale do Jordão, e um pacto de defesa entre esse país e os Estados Unidos.Todos estes assuntos terão já sido discutidos numa chamada telefónica entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump no domingo.Esta semana tinha sido divulgado que o primeiro-ministro de Israel planeava viajar até Londres para se reunir com o secretário de Estado Mike Pompeo e outros líderes à margem da cimeira na NATO, que decorre na capital britânica.O gabinete de Netanyahu nunca chegou, porém, a confirmar a visita a Londres.Segundo o, houve relatos de que o primeiro-ministro israelita estava a ter problemas em agendar reuniões com alguns líderes europeus.Netanyahu e Pompeo encontraram-se pela última vez em outubro, em Jerusalém. O encontro que deverá acontecer esta quarta-feira será o primeiro desde que o secretário de Estado anunciou, há duas semanas, que os Estados Unidos não veem como ilegais os colonatos israelitas.Pompeo deverá chegar a Portugal desde Marrocos, onde irá reunir-se com o rei Maomé VI. Da mesma forma, Netanyahu só chega a Lisboa na quarta-feira e regressa a Israel no mesmo dia.