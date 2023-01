Bento XVI não foi esquecido nas orações do primeiro dia do ano no Vaticano

O papa Francisco voltou a pedir orações e encomendou a alma do seu antecessor. São esperadas 35 mil pessoas nos três dias de velório que começam amanhã na Basílica de São Pedro. A reportagem no Vaticano é dos enviados especiais da RTP Rosário Salgueiro e Pedro Mateus.