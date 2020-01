Bento XVI. Questionada coautoria de livro que defende celibato sacerdotal

Des attaques semblent insinuer un mensonge de ma part. Ces diffamations sont d’une gravité exceptionnelle. Je donne dès ce soir les premières preuves de ma proche collaboration avec Benoît XVI pour écrire ce texte en faveur du célibat. Je m’exprimerai demain si nécessaire. +RS pic.twitter.com/L8Q6NmkXKE — Cardinal R. Sarah (@Card_R_Sarah) January 13, 2020

Esta segunda-feira,O livro defende que, a tradição secular dentro da igreja, é essencial para que os padres se concentrem nos seus deveres, considerando “indispensável para que o nosso caminho na direção de Deus permaneça o fundamento da nossa vida”.De acordo com o jornal italianoO cardeal Robert Sarah terá tido um encontro com Bento XVI, numa altura em que Ratzinger se encontrava a escrever um texto onde falava sobre o sacerdócio. Sarah – responsável pelas questões litúrgicas da Igreja Católica – terá pedido para ler o texto, uma vez que estava a preparar um livro sobre o mesmo tema.Esta segunda-feira, em entrevista ao jornal francêsNa noite de segunda-feira, o Prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos reagiu às acusações na sua conta do Twitter, publicando fotografias de três cartas que Bento XVI lhe enviou., com uma introdução e uma conclusão assinada por ambos.Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, respondeu aos jornalistas divulgando que “a posição do Santo Padre sobre o celibato é conhecida. Vem-me à mente aquela frase de São Paulo VI:”, cita o Vatican News.Esta terça-feira, na mesma rede social, Sarah publicou um comunicado onde pediu ao Papa Bento XVI, a 5 de setembro que escrevesse um texto sobre o sacerdócio católico, “com especial atenção para o celibato”.

Sarah garante que, na altura, disse a Bento XVI que entedia que ele pensasse que “as suas reflexões possam não ser oportunas devido às polémicas que elas possam causar”.





De acordo com o comunicado, a 20 de setembro, o Papa emérito respondeu ao convite de Sarah, “agradecendo e afirmando que antes de receber a minha carta, começou a escrever um texto teológico. No entanto, a minha carta encorajou-o a retomar esse trabalho. E ele garantiu que me enviaria o texto quando a tradução para o italiano fosse concluída”.No mesmo comunicado o cardeal garante que agradeceu pessoalmente ao Papa emérito “por me ter dado tanta confiança” eTermina o comunicado afirmando: “Perdoo todos aqueles que me difamam. O meu afeto por Bento XVI permanece intacto e a minha obediência final ao Papa Francisco é absoluta”.

A polémica relacionada com o celibato sacerdotal

A polémica no Vaticano surgiu no domingo, quando foi anunciado um novo livro assinado por Bento XVI e Sarah no qual o celibato é defendido, perante a decisão que terá de tomar o Papa argentino sobre a proposta de ordenar homens casados feita no Sínodo na Amazónia.

Segundo o livro, Bento XVI considera que “não é possível realizar duas vocações (sacerdócio e o casamento) ao mesmo tempo”.





O volume, publicado em francês, tem como título, chegará às livrarias esta semana, enquanto o Papa encerra a sua exortação apostólica após o Sínodo da Amazónia, que para muitos é um movimento para pressionar Francisco.Osoficiais do Vaticano garantiram quee que Ratzinger e Sarah se definem como dois bispos que mantêm "obediência ao Papa Francisco", de acordo com um artigo do diretor editorial Andrea Tornielli.

Ordenamento de padres casados



Em outubro do ano passado, vários bispos católicos reuniram-se para discutir o futuro da Igreja na Amazónia.Na conclusão da reunião, foi lançado um documento onde estavam detalhados os vários problemas que afetavam a Igreja.Foi também pedido ao Vaticano para que reabrisse um debate sobre a ordenação de mulheres como diáconos, afirmando que, cita a agência Associated Press.As propostas, colocadas num documento aprovado no final de um sínodo de três semanas sobre a Amazónia, convocado pelo Papa Francisco em 2017, com o objetivo de alertar para as ameaças à floresta tropical e melhorar o sacerdócio junto dos povos indígenas.O Papa Francisco tem sido advertido pela ala mais conservadora da Igreja Católica de que, culpando a organização do sínodo e o próprio Papa de heresia, uma vez que consideram o celibato sacerdotal obrigatório.