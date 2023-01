Bento XVI. Roma deu conta da importância do "papa do silêncio"

"A cidade deu conta da importância de Bento XVI. Houve tanta polémica e ele fechou-se e foi embora", disse à agência Lusa Emília de Lima, do Porto, destacando que "era o papa do silêncio" e "rezou muito".

Emília de Lima, de 55 anos e há 30 em Roma, onde trabalha num café-restaurante perto do Vaticano, considerou que o momento "é um bocado de tristeza".

"Sempre foi um papa que fez a sua história", comentou a portuguesa do Porto, adiantando que "há muita gente a vir vê-lo ao Vaticano", mas reconhecendo que a multidão não se assemelha à do funeral de João Paulo II (1920-2015).

Jorge Oliveira, de 39 anos, estudante português de doutoramento na Universidade de Santa Cruz, em Roma, e que se prepara para ser ordenado padre do Opus Dei em maio próximo, disse que teve a sorte de ser uma das primeiras pessoas a velar Bento XVI, que morreu no sábado.

"Esse momento foi marcante para perceber que era a primeira homenagem que se estava a prestar a que Roma acorreu depois com gratidão", declarou o diácono, que vivia na cidade quando Bento XVI anunciou a resignação, em 11 de fevereiro de 2013, e quando, em 13 de maio de 2013, Francisco foi eleito seu sucessor.

Para Jorge Oliveira, "Roma, é uma cidade que vive uma relação com o Papa Bento XVI muito bonita", considerando que o papa emérito era "muito estimado na esfera da intelectualidade, da universidade, dos escritores e de outras comunidades".

"Na corrida de São Silvestre de Roma, poucas horas depois de ele ter falecido, houve um minuto de silêncio. Estavam 15 mil pessoas", referiu Jorge Oliveira, que também fez a prova.

Por outro lado, o diácono sublinhou que, no seu caso, Bento XVI o ensinou "a encontrar Deus em tudo" o que faz, da oração ao desporto ou aos estudos, e na relação com os outros.

Depois, no seminário onde reside, "há uma grande vontade de revisitar os seus escritos e uma profunda vontade de imitar o seu espírito de oração e recolhimento, que caracterizou os seus últimos 10 anos de vida".

Já o padre Renato Oliveira, de 31 anos, de Viana do Castelo, que está em Roma a tirar a licenciatura em Liturgia, realçou ter encontrado uma cidade que "está reunida, pelo menos grande parte dela, em torno" do papa emérito.

"Apesar de Bento XVI ser o papa emérito há sensivelmente 10 anos e ter passado estes 10 anos uma vida absolutamente discreta e orante, há uma afluência de pessoas que tem superado as expectativas do próprio Vaticano e que a mim próprio me tem surpreendido", comentou.

O sacerdote, que na terça-feira esteve na fila para se despedir de Bento XVI, não nega que ali havia pessoas que estavam em Roma por razões turísticas, mas muitas também que "estavam movidas pela fé".

"Eu diria que a cidade (...) reconhece o valor e a riqueza do pontificado do Papa Francisco, mas sabe perceber que na Igreja as realidades e também o magistério de cada papa se encaixam. Portanto, não podemos olhar para Francisco sem olhar para aquilo que foi o percurso de Bento XVI", declarou.

Para Renato Oliveira, poder "estar presente no seu funeral é, de facto, um momento para reler todo aquele que foi o seu pensamento, o seu percurso teológico e o modo como ele ainda hoje se reveste atual", mas, igualmente, um "momento é, profundamente, significativo" porque, "numa instituição com mais de dois mil anos de História se torna verdadeiramente inédito" uma "celebração em que um Papa preside à celebração exequial de um outro papa".

O papa emérito Bento XVI, que morreu no sábado com 95 anos, abalou a Igreja ao resignar do pontificado por motivos de saúde, em 11 de fevereiro de 2013, dois meses antes de completar oito anos no cargo.

Joseph Ratzinger, que foi papa entre 2005 e 2013, sendo, portanto, o bispo da Diocese de Roma, nasceu em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, tornando-se no primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em muitos séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja.

Os abusos sexuais a menores por padres e o "Vatileaks", caso em que se revelaram documentos confidenciais do Papa, foram temas que agitaram o seu pontificado.

O funeral de Bento XVI realiza-se na quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, às 09:30 locais (08:30 em Lisboa), numa celebração presidida pelo Papa Francisco.